Выборы на Донбассе: Эксперт рассказал, когда могут состояться

Выборы на Донбассе, по оптимистическому сценарию, могут быть проведены весной 2020 года. Такую точку зрения высказал политолог Михаил Дяденко, передает «Слово і Діло».

По его мнению, для проведения выборов на неподконтрольном украинским властям Донбассе должен быть выполнен ряд условий. «Во-первых, нужно, чтобы произошло взаимное завершение отвода войск вдоль линии разграничения. Во-вторых, нужна абсолютная демилитаризация региона, незаконно оккупированных территорий с фиксацией этого ОБСЕ. В-третьих, должна состояться передача власти», – пояснил Дяденко.

Политолог подчеркнул, что Украине нужно будет продолжить действующий закон об особом статусе Донбасса или принять новый документ.

Кроме того, Михаил Дяденко обратил внимание, что неподконтрольный Донбасс в информационном плане отличается от подконтрольной территории Украины, поэтому стоит работать также и в этом направлении. «Пять лет ежедневной пропаганды, кремлевские медийные каналы, плюс участие в боевых действиях многих граждан Украины, проживающих на оккупированной территории, в составе незаконных бандформирований, ранения и гибель во время боевых действий – все это сказывается на людях, родственниках, друзьях погибших», – отметил эксперт.

Он добавил, что общественные настроения на Донбассе разные, не всегда проукраинские. Поэтому, по его мнению, СНБО Украины выступает с правильными инициативами, в частности по подготовке платформы, которая поможет восстанавливать коммуникацию с гражданами, проживающими на неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей.

Как подчеркнул Дяденко, без такой платформы для единства не завершался ни один конфликт. Он напомнил опыт Ирландии, где долгое время шли боевые и партизанские действия, террористические акты и так же долго и сложно проходил процесс примирения. Политолог добавил, что Украине не избежать этой участи.

«Если все условия будут выполнены, стороны смогут договориться, завершить вопрос с отводом сил и демилитаризовать территорию, то провести выборы будет вполне реально. По оптимистическому сценарию – весной 2020 года. Возможно, выборы в местные советы пройдут по всей территории Украины», – резюмировал Михаил Дяденко.

Как сообщалось ранее, на встрече лидеров «нормандской четверки» в Париже будет идти речь о проведении местных выборов на неподконтрольном украинским властям Донбассе по украинскому законодательству.