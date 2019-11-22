Проблема у нас с зимними вещами: Житель Донецка показал детские магазины (Фото)

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка, публикующийся под ником «Стиг Барди» в соцсетях, показал ассортимент детской зимней одежды.

Дончанин отправился в торгово-развлекательный центр Green Plaza, расположенный по ул. Артема в центральной части города. Там он посетил несколько детских магазинов, где ему предложили по 3-5 разных вариантов зимних курток для ребенка 4 лет. Средняя цена – 4-5,4 тыс. руб. (1,5-2 тыс. грн по местному курсу на 22.11.2019).

«Проблема у нас с зимними вещами, с куртками. Трудно найти здесь, в Донецке. Наверное, придется все-таки заказывать нам (в интернете)», – сказал он.

В одном из детских магазинов «Стиг Барди» и его жена нашли подходящую вещь: зимнюю теплую куртку для ребенка. Это была распродажа старой коллекции, и стоимость куртки со скидкой в 30% составила 1750 руб. (665 грн).

Также они приобрели детские перчатки за 350 руб. (133 грн).

«Людей вообще здесь нет», – отметил «Стиг Барди», комментируя количество посетителей в ТРЦ в будний день.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube-канала «Стиг Барди»