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Пустота: Житель Луганска показал Детский парк имени Щорса (Фото)

29.11.19 09:49
Скриншот видео YouTube
Скриншот видео YouTube

Житель неподконтрольного украинским властям Луганска, публикующийся под ником «Коты Луганска» в соцсети, показал один из городских парков.

В частности, луганчанин побывал в Луганском детском парке им. Щорса, расположенном в Ленинском районе города. «Пустота», – прокомментировал он отсутствие людей.

Мужчина прошелся по аллейкам, осмотрел детские площадки, скамейки для отдыха горожан. «Фонтан тут уже давно не работает», – отметил житель Луганска.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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