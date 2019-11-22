Комбатанты, репарации, прощение: Почему термины стали токсичными в контексте Донбасса

Термины переходного правосудия, которые используются в международной практике урегулирования вооруженных конфликтов, стали «токсичными» в Украине. Об этом рассказал руководитель аналитического направления Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) Олег Мартыненко.

«Те, кто начал спекулировать на мирной теме по различным причинам, это и ученые, и политики, и активисты, привели к тому, что слово "мир" – "токсично"; "примирение" – "токсично"; "прощение" – это просто "зрада", даже не "токсично", а элемент "зрады"; "репарации" – "токсично", хотя в международных документах пишется не "компенсация нанесенного ущерба", как в наших национальных документах, а именно этот термин», – отметил он.

«Репарация предполагает, что государство возмещает убыток своим гражданам и такую же репарацию стягивает с государства, виновного, в данном случае – с Российской Федерации. И то, и другое одним словом называется "репарация"», – пояснил Мартыненко.

По его словам, также в Украине «токсичен» термин «комбатанты»: «Наши военнослужащие не считают себя комбатантами, хотя это абсолютно нейтральный термин, который просто означает "воюющий человек". Украинские военные считают, что комбатанты – по ту сторону линии разграничения, в "ЛНР" и "ДНР", а они – военнослужащие ВСУ».

«Все эти международные термины, которые уже более 20 лет фигурируют в основополагающих документах ООН, им нужна "детоксикация". Этот процесс "отмытия" от вредных смысловых наслоений – это работа информационной кампании, но это и год, и 1,5 года интенсивной работы», – добавил эксперт.

Аналитик УХСПЧ назвал нюансы предоставления амнистии участникам боевых действий в зависимости от вида вооруженного конфликта и рассказал о негативном международном опыте предоставления полной амнистии. Он также рассказал, что к проведению широкой амнистии для участников вооруженного конфликта на Донбассе Украину подталкивает практическая необходимость.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV