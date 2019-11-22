Разумков пояснил, почему в Мариуполе не открывают аэропорт

В Мариуполе в ближайшее время не будут открывать аэропорт из соображений безопасности. Об этом во время своей рабочей поездки в Донецкую область 21 ноября заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

Спикер парламента посетил морской торговый порт, встретился с военными, пообщался с с журналистами и чиновниками, в частности о транспортном сообщении города с Донецким регионом.

«Аэропорт был бы действительно очень необходим, но есть вопросы, связанные, в первую очередь, с безопасностью, особенно после трагических событий теракта МН17. Сегодня открывать аэропорт для гражданских рейсов очень опасно», – сказал Разумков.

В ходе своего визита в Мариуполь он наградил личный состав отряда морской охраны. Председатель Верховной Рады Украины также ознакомился со службой пограничников на КПВВ «Гнутово» в районе проведения операции Объединенных сил.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявлял, что Кабмин рассматривает возможность строительства аэропорта в Мариуполе, но пока это не актуально.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»