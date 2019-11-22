В Украине закончились бланки нетрудоспособности

Больничные листы закончились по всей Украине. Вместо них врачи выдают справку о временной нетрудоспособности. Однако по такому документу работники не могут получить больничные выплаты. Единственным основанием для выплаты пособия является листок нетрудоспособности. Об этом пишет «Сегодня».

Журналист издания обратился в четыре больницы Киева – ни в одной из них не оказалось бланков листов нетрудоспособности. Врачи говорят, что их просто перестали печатать и развозить по медучреждениям.

«Больничных нет и не только в Киеве, такая проблема по всей Украине. Мы обращались в Министерство здравоохранения, ждем бланки», – прокомментировали на горячей линии Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации.

В Минздраве причин, почему в больницах нет листов нетрудоспособности, не сообщают. В пресс-службе ведомства утверждают, что проблем нет, а если где-то бланки отсутствуют, то ответственны за это местные департаменты здравоохранения.

Вместе с тем на сайте ведомства опубликована информация, о том, что 28 октября Минздрав провел торги на печать 3,89 млн бланков нетрудоспособности. Только в этот понедельник, 18 ноября, ведомство подписало договор с победителем аукциона, полиграфическим комбинатом «Зоря». До конца года бланки листа нетрудоспособности будут доставлены в регионы, сообщается на сайте Минздрава.

Сейчас вместо больничного лечащий врач дает справку с диагнозом, своей подписью и мокрой печатью. Но в бухгалтерии ее не примут для оплаты больничного.

«Справки не могут быть представлены к оплате, а должны быть заменены на бланк листка нетрудоспособности после восстановления их обеспечения в медучреждениях», – говорит семейный врач Александр Подлесоцкий.

Когда появится распоряжение Минздрава о распределении бланков, больницы смогут получить больничные листы. Поэтому после поступления в больницы бланков работники должны обменять справки на больничные. Только после этого предприятия и Фонд социального страхования смогут оплатить дни нетрудоспособности.

«Держите связь со своим лечащим врачом, он скажет, когда бланки будут, и вам поменяют справку на настоящий лист нетрудоспособности. Сейчас вам эту справку дают, чтобы у вас на работе знали, что вы не гуляли, а действительно болели. Такая ситуация, к сожалению, по всей Украине», – пояснили на горячей линии Минздрава.

Привычные бумажные больничные листы постепенно могут уйти в прошлое. Национальная служба здоровья планирует запустить новый электронный инструмент в 2020-м году. Правда сроки уже несколько раз переносятся. Запуск электронного больничного планировался и в 2018, и в 2019 году. Недавно министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что «полностью перевести их (бумажные больничные) в электронную форму пока не получится».

Когда электронные больничные все же внедрят, получить лист нетрудоспособности станет проще, а возможностей для коррупции будет меньше.

Когда запустят электронный реестр, врачу, чтобы открыть больничный, надо будет под своим именем внести в специальную программу идентификационный номер налогоплательщика. К имени пациента автоматически подтянется место работы и должность. Далее доктор ставит свою электронную подпись, и больничный лист отправляется в Фонд соцстрахования.

Работодатель в этот же день сможет войти в систему и проверить, действительно ли сотрудник на больничном. Но у него будет ограничен доступ – он не сможет видеть данные о болезни сотрудника. Такие изменения анонсировал Фонд соцстрахования в начале этого года.

Стоит отметить, что во многих странах мира больничных листов нет. Практика больничных документов досталась Украине от Советского Союза. Там, где работает медстрахование, в контракте с сотрудником прописывается, сколько дней он может пропускать по болезни, и это будет оплачено работодателем.