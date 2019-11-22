На КПВВ на Донбассе должны появиться бригады «скорой помощи», – Лисянский

Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека настаивает на том, что на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе должны появиться бригады «скорой помощи». Об этом рассказал представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

«У нас до сих пор нет государственной медицинской помощи на КПВВ. У нас с начала этого года смертность на КПВВ увеличилась в 2 раза, по всем КПВВ. У нас поток людей на КПВВ очень большой, и все, что есть, это домедицинская помощь, которую предоставляют международные организации», – сказал он.

«Но что такое домедицинская помощь? Это тебе померяют давление, померяют температуру, дадут таблетку – все. Очень часто прием и домедицинская помощь заканчиваются тем, что просто вызывается "скорая помощь", но она не может оперативно доехать на КПВВ, а минуты иногда становятся для человека последними», – продолжил Лисянский.

По его словам, людям, пересекающим линию разграничения на Донбассе, также при необходимости помогают украинские военные, но этого мало. «Позиция Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека – необходимо организовать бригады "скорой помощи" на КПВВ, для того, чтоб они там были», – заявил представитель омбудсмена.

Правозащитник также сообщил, что вопрос поднимался на заседании Кабинета министров Украины.

Как сообщалось ранее, инсульт – это одна из самых распространенных причин смертей граждан на КПВВ при пересечении линии разграничения. Специалисты разъяснили, как распознать неожиданный инсульт.

Напомним, по данным СММ ОБСЕ, с начала 2019 года при пересечении линии разграничения в Донецкой и Луганской областях по естественным причинам скончались 27 человек. По данным БФ «Право на защиту», на Донбассе за период январь-июнь этого года при пересечении линии разграничения через КПВВ скончались 34 человека.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV