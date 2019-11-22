Никаких «документов» о депортации жителей Донбасса не существует, – глава СНБО

«Документа» о подготовке депортации жителей Донбасса, который распространяет российская пропаганда, не существует. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает «Радио Свобода».

По его словам, «письмо», которое распространяют российские СМИ и информационные ресурсы «Л-ДНР», приписывая ему авторство секретаря СНБО Украины, – фейковое.

«Мы к нему не имеем никакого отношения. Прежде всего, надо внимательно смотреть на то, что там написано. Даже такой улицы не существует, которая там есть в этом "документе"», – заявил Данилов.

«Российская Федерация продолжает работать с фейками. Им надо чем-то подпитываться, для того, чтобы они что-то там говорили. Большей глупости найти сложно было бы», – подчеркнул глава СНБО Украины.

Ранее ряд российских СМИ и информационных ресурсов «Л-ДНР» распространили сообщение о якобы «письме» секретаря СНБО Украины в адрес глав Офиса президента, Службы безопасности и премьер-министра Украины, в котором, в частности, якобы говорится о том, что большинство жителей Донбасса не являются «проукраинскими» и должны быть переселены в Россию или центральные и западные области Украины.