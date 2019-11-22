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Ситуация в пунктах пропуска утром 22 ноября: Проезда ожидали 220 авто

22.11.19 09:16
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

Сегодня утром, 22 ноября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 21 ноября линию разграничения через КПВВ пересекли 44 тыс. человек и 5,1 тыс. транспортных средств:

  • КПВВ «Майорское» – 9920 человек и 1150 транспортных средств;
  • КПВВ «Марьинка» – 8710 человек и 1400 транспортных средств;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 9160 человек и 1710 транспортных средств;
  • КПВВ «Гнутово» – 3845 человек и 830 транспортных средств;
  • КПВВ «Станица Луганская» – 12305 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 220 транспортных средств:

  • КПВВ «Майорское» – 60/50;
  • КПВВ «Марьинка» – 0/30;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 10/30;
  • КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

  • Нина: «8:00. "Каргилл", выезд. На 9 утра (по местному времени, – ред.): льгота до подъема на мост, общая на 20 машин больше».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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