Россия не может принимать участие в миротворческой миссии на Донбассе, – эксперт

Введение миротворцев ООН на Донбасс – очень сложный процесс, и Россия не может принимать участие в миротворческой миссии. Об этом рассказал руководитель аналитического направления Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) Олег Мартыненко.

«Все, кто причастен к конфликту, никоим образом не могут быть задействованы в миротворческих миссиях. Формально признано, что Россия – участник международного вооруженного конфликта, это уже зафиксировано Советом Европы, поэтому придется считаться с этим», – сказал он.

«Более того, на инициативу Порошенко в 2015 году, когда только появилась инициатива миротворческой миссии, было разработано два варианта миротворческой миссии. Когда представители России начали говорить, что ООН не справляется, что это слабый, "беззубый" орган, что миротворческие миссии не приведут к стабильному миру, они просто проедают международные деньги, предложили вариант, что это может быть совместный вариант миссии Евросоюза и ООН. Тогда Россия сказала, что, если это совместная миссия, тогда это будут, опять же, войска НАТО, зачем это – это дополнительная угроза, это давление на Россию. Предложили другой вариант, что, если будет вооруженный контингент и полиция из тех стран, которые не представляют НАТО, как Финляндия, Швейцария, Монголия, Аргентина, например. После этого российская сторона замолчала, она отказалась обсуждать такой вариант вообще, и мы не продвинулись в этом направлении никуда», – напомнил Мартыненко.

Правозащитник также рассказал, что введению миротворцев на Донбасс предшествуют долгие переговоры между противоборствующими сторонами еще до голосования в Совбезе ООН и о сложности процесса. «Украина инициирует [введение миротворческой миссии], поддерживает и утверждает Совет безопасности ООН, выдается резолюция, объявляется международный набор на миротворческий контингент в Украину. Сюда параллельно приезжает маленькая группа на разведку, смотрит логистику, реальные условия работы, экологическую обстановку – докладывает, после этого заезжает первый эшелон – как правило, это вооруженный контингент ООН, после этого при необходимости полицейский компонент заезжает», – отметил эксперт.

«С момента, когда Совет безопасности ООН принимает резолюцию о вводе и до появления первых миротворцев, в среднем около года. Могут быть исключения, но это неповоротливая машина, за это ее критикуют, но с другой стороны – быстрее и не получается», – добавил правозащитник.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV