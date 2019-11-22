Сводка из зоны ООС за 21 ноября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 6 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). В том числе обстрелы велись с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В ходе обстрелов со стороны НВФ 3 украинских военных получили боевые травмы. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

у Водяного – из минометов калибром 82 мм, орудий БМП-1, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

неподалеку Невельского – из крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Красногоровки – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксированы обстрелы:

неподалеку Шум (Торецк) – из противотанкового ракетного комплекса;

у Кондрашовки Новой – из подствольных гранатометов.

С начала текущих суток НВФ огневой активности не проявляли.

В «ДНР» заявляют, что «подразделения украинских силовиков за минувшие сутки 5 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 6 единиц. Обстрелам подверглись Жабичево, Ясиноватая, район "Вольво-центра" на донецком направлении; Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.), Петровское на мариупольском направлении. При обстрелах применялись минометы калибром 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие».

Также в «ДНР» уверяют, что «кровля дома повреждена в прифронтовом поселке Еленовка к югу от Донецка в результате обстрелов».

В «ЛНР» на момент подготовки материала свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.