ООН направила более 157 тонн гумпомощи на неподконтрольный Донбасс

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев направило на временно неподконтрольную украинским властям часть Донбасса более 157 тонн гуманитарной помощи. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Через КПВВ "Новотроицкое" ко временно оккупированной территории Украины проследовали 19 грузовиков с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Для жителей Донбасса направлены медицинские препараты, гигиенические наборы и строительные материалы общим весом 157,3 тонны», – сказано в сообщении.