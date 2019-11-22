RU
Все новости

ООН направила более 157 тонн гумпомощи на неподконтрольный Донбасс

22.11.19 09:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев направило на временно неподконтрольную украинским властям часть Донбасса более 157 тонн гуманитарной помощи. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Через КПВВ "Новотроицкое" ко временно оккупированной территории Украины проследовали 19 грузовиков с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Для жителей Донбасса направлены медицинские препараты, гигиенические наборы и строительные материалы общим весом 157,3 тонны», – сказано в сообщении.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2019 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк