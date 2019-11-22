Реинтеграция комбатантов «Л-ДНР»: Эксперт назвал главную проблему

После урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе Украина столкнется с вопросом реинтеграции своих граждан, которые воевали на стороне «Л-ДНР», в украинское правовое поле. Об этом рассказал руководитель аналитического направления Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) Олег Мартыненко.

По его словам, технология переходного правосудия больше других международных практик подходит для урегулирования этого вопроса. «На вопросы реинтеграции комбатантов* нужно смотреть с перспективой на 15 лет. Я часто беседовал с участниками боевых действий с нашей стороны, они были безапелляционны: сепаратистов прощать нельзя, их нужно наказать. Но все они не могли ответить на один простой вопрос», – отметил Мартыненко.

«Все украинские военнослужащие не могли ответить на вопрос: А что ты будешь делать с этим же сепаратистом через 15 лет? Когда мы его поймали, осудили и вот он вышел – он чистый перед законом, с него снята судимость, что ты дальше с ним будешь делать? Если ты готов его и через 15 лет убить, с этого момента ты становишься преступником. Чем ты в данном случае будешь лучше этого сепаратиста, которого государство наказало, а он вышел таким же "ватным"? Он не изменил свои пророссийские взгляды – хвалить Россию и ненавидеть Украину, он таким может и остаться, но формально он будет такой же гражданин, как и ты. И вот дальше – что с ним делать? Тут различный спектр мнений, но ни одного продуктивного я не услышал», – рассказал эксперт.

«Вот как раз переходное правосудие и амнистия должны ответить на вопрос, что мы будем делать после того, как мы даже осудим этого комбатанта, как перестроить его отношение и мировоззрение к этому государству, чтобы этот социальный конфликт снова не вспыхнул в виде гражданской войны или внешнего конфликта. Для этого работает несколько международных моделей, в том числе демилитаризация – разоружение и реинтеграция комбатантов. Есть еще peacebuilding – миростроительство: построение социального диалога, мирных отношений, мирного сообщества», – пояснил правозащитник.

Аналитик УХСПЧ назвал нюансы предоставления амнистии участникам боевых действий в зависимости от вида вооруженного конфликта и рассказал о негативном международном опыте предоставления полной амнистии. Он также рассказал, что к проведению широкой амнистии для участников вооруженного конфликта на Донбассе Украину подталкивает практическая необходимость.

Как сообщалось ранее, в Генеральной прокуратуре Украины обсудили наработанный пакет законодательных актов по правосудию переходного периода, который в ближайшее время подадут на рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому.

* Комбатант – лицо, принимающее непосредственное участие в боевых действиях в составе вооруженных сил одной из сторон международного вооруженного конфликта.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV