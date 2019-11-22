В Донецкой области во время пожаров погибли два человека

На Донетчине во время пожаров за минувшие сутки погибли два человека. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщает пресс-центр Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Отмечается, что один из пожаров произошел вечером в четверг, 21 ноября, в Волновахском районе в пгт. Ольгинка по ул. Победы. «Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что пожар возник в частном жилом доме. В результате пожара погиб 1 человек. Пожар локализовали 20:13 и ликвидировали в 21:15», – говорится в сообщении.

Еще одно ЧП произошло сегодня утром в Славянске – горела квартира в жилом доме по ул. Генерала Батюка.

«Прибыв на место происшествия, пожарные выяснили, что пожар произошел в квартире на 4 этаже 5 этажного дома. В результате пожара погиб 1 человек. Пожар локализовали 6:44 и ликвидировали в 06:45», – сообщили в ГСЧС.