На Донетчине пропал 16-летний парень (Фото)

На Донетчине пропал 16-летний парень. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

Торецким отделением полиции устанавливается местонахождение без вести пропавшего Хомякова Ивана Сергеевича 03.09.2003 рН. Полицейские обращаются к гражданам с просьбой помочь установить местонахождение подростка.

Сообщается, что в четверг, 21 ноября, в Торецкое отделение полиции обратились родные Хомякова Ивана Сергеевича, 03.09.2003 года рождения. Родственники сообщили, что потеряли связь с парнем, который не вернулся домой.

Иван Хомяков / Фото: Покровский отдел полиции Донецкой области

Приметы: Рост 165 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы короткие, прямые, темные. На правой кисти татуировка в виде солнца и надписью «Север».

Был одет: синяя куртка с капюшоном, спортивные штаны белого цвета кроссовки серо-черного цвета (милитари). Телефона при себе не имел.

«Правоохранители продолжают проводить розыскные мероприятия по установлению местонахождения подростка. Если вы владеете какой-либо информацией относительно местонахождения, просьба обращаться в полицию Торецка по тел.: 102, 0665291101», – обратились в пресс-службе.