Зеленский с рабочим визитом посетит Эстонию и Литву

Президент Украины Владимир Зеленский 26 и 27 ноября посетит с официальными визитами Эстонию и Литву. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что в рамках визита в Эстонию запланированы переговоры с президентом страны Керсти Кальюлайд, а также встречи со спикером Рийгикогу (парламента, – прим. ред.) Хенни Пиллуаасом и премьер-министром Эстонии Юри Ратас. Кроме того, в Таллинне президенты Украины и Эстонии примут участие в работе Цифрового форума.

«27 ноября президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Литовскую Республику для участия в 12-м заседании Совета президентов Украины и Литвы. Во время визита запланировано проведение отдельных переговоров главы государства с президентом Литвы Гитанасом Науседой, спикером Сеймасу (парламента) Литвы Викторасом Пранцкетисом и премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом. В Вильнюсе президенты Украины и Литвы примут участие в работе 5-го двустороннего экономического форума», – проинформировали в Офисе президента Украины.