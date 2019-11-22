В Пентагоне заявили, что Украина получит всю обещанную военную помощь

К концу финансового года в США, 1 октября, Пентагон предоставил Украине 214 млн долл. из 250 млн долл., заложенных американским Конгрессом в Оборонный бюджет США на 2019-й год. Остальная сумма будет передана в течение следующих нескольких недель. Об этом сообщил представитель Пентагона, передает «Голос Америки».

На этой неделе 4 сенатора-демократа обратились с письмом к министру обороны США Марку Эсперу, выражая обеспокоенность недополучением Украиной всей суммы.

«Мы ассигновали эти деньги. Они должны были быть израсходованы в течение прошлого финансового года, до 1 октября. Уже подходит к концу ноябрь, а деньги все еще не израсходованы», – сказал один из авторов этого письма, сенатор-демократ Дик Дурбин.

«Это деньги, которые должны быть потрачены на критически важное военное оборудование, чтобы защитить Украину. Сейчас мы говорим о 15-20% всех денег, которые все еще в Пентагоне», – добавил он.

Топ-чиновник Министерства обороны США Лора Купер, которая непосредственно занимается вопросами военной помощи Украине, объяснила, что после того, как 11 сентября была разблокирована военная помощь Украине, в Пентагоне без устали работали, чтобы успеть предоставить эти деньги для помощи украинцам. Удалось обеспечить выделение 86% этих средств до конца финансового года.

Купер пояснила, что благодаря положению в бюджетной резолюции, Пентагон сможет обеспечить выделение аналогичной неизрасходованной сумме позже, и Украина получит всю помощь, которая была заложена в бюджет 2019-го года.

Напомним, Украина не получила свыше 35 млн долларов из общего объема американской военной помощи, выделение которой ранее приостанавливалось президентом США Дональдом Трампом.

«Учитывая, насколько критически важны эти средства для усиления безопасности Украины и противостояния российской агрессии, я благодарю Конгресс за его инициативу», – сказала она.

Сенатор Дурбин отметил, что прошел год после голосования за выделение этих денег. «И мы все еще ждем, чтобы Администрация передала эти деньги. За несколько месяцев до того нам в Пентагоне сказали, что деньги будут выделены, но этого не произошло», – сказал он.

На слушаниях 21 ноября конгрессмен-республиканец Джон Ретклиф поинтересовался у заместителя госсекретаря США Дэвида Гейла, не является ли задержание военной помощи Украине частью политики США «Америка превыше всего». «И согласно ей, еще до того как появился обличитель, который сообщил о блокировании помощи Украине, президент выражал искреннее беспокойство о предоставлении иностранной помощи США. Можно ли согласиться с тем, что президент США пытался убедиться, что деньги американских налогоплательщиков тратят эффективно за пределами США?», – сказал он.

Гейл ответил, что это является одной из целей обзора зарубежной помощи.

При этом, по словам Дурбина, в отличие от некоторых других стран, которые получают военную помощь США, Украина тратит деньги эффективно.