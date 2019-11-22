Большой выбор, особенно – алкоголя: В Донецке показали ассортимент в новом супермаркете (Видео)

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка, публикующийся под ником «Стиг Барди» в соцсетях, показал, что продают в новом магазине торговой сети «Молоко».

По его словам, «Молоко» открыли на месте бывшего «Амстора».

Житель Донецка показал цены на некоторые продукты. В частности, в супермаркете продают (цена за кг):

пекинскую капусту – 30 руб. (11 грн по местному курсу на 22.11.2019);

грибы вешенки – 165 руб. (63 грн);

картофель – 19 руб. (7 грн);

лимоны – 99 руб. (38 грн);

мандарины – 69 руб. (26 грн);

консервированную кукурузу (в баночке) – 69 руб. (26 грн);

консервированный зеленый горошек – 66 руб. (25 грн).

Яйца стоят 58 руб. (22 грн) за 10 шт., литр молока – 51 руб. (19 грн).

Также в магазине – большой выбор хлебобулочных изделий, есть кондитерский отдел, холодильники со свежей и соленой рыбой, колбасными изделиями, мясом.

В алкогольном отделе – вина, вермуты, пиво, водка. Есть и элитный алкоголь – от 1 тыс. руб. (380 грн) за бутылку водки.

Кассы работают не все, а на тех, что работают – очереди в 2-3 человека. «Большой выбор, особенно – алкоголя», – резюмировал дончанин.