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Большой выбор, особенно – алкоголя: В Донецке показали ассортимент в новом супермаркете (Видео)

22.11.19 11:49
Скриншот видео YouTube
Скриншот видео YouTube

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка, публикующийся под ником «Стиг Барди» в соцсетях, показал, что продают в новом магазине торговой сети «Молоко».

По его словам, «Молоко» открыли на месте бывшего «Амстора».

Житель Донецка показал цены на некоторые продукты. В частности, в супермаркете продают (цена за кг):

  • пекинскую капусту – 30 руб. (11 грн по местному курсу на 22.11.2019);
  • грибы вешенки – 165 руб. (63 грн);
  • картофель – 19 руб. (7 грн);
  • лимоны – 99 руб. (38 грн);
  • мандарины – 69 руб. (26 грн);
  • консервированную кукурузу (в баночке) – 69 руб. (26 грн);
  • консервированный зеленый горошек – 66 руб. (25 грн).

Яйца стоят 58 руб. (22 грн) за 10 шт., литр молока – 51 руб. (19 грн).

Также в магазине – большой выбор хлебобулочных изделий, есть кондитерский отдел, холодильники со свежей и соленой рыбой, колбасными изделиями, мясом.

В алкогольном отделе – вина, вермуты, пиво, водка. Есть и элитный алкоголь – от 1 тыс. руб. (380 грн) за бутылку водки.

Кассы работают не все, а на тех, что работают – очереди в 2-3 человека. «Большой выбор, особенно – алкоголя», – резюмировал дончанин.

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