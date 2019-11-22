В «Л-ДНР» проблемы с медициной и нехватка врачей, – правозащитник

В «Л-ДНР» существенные проблемы с медициной и нехватка врачей. Об этом рассказал представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

«Многие люди не могут на оккупированной территории получить квалифицированную медицинскую помощь, потому что там сейчас проблема с врачами – они выезжают все оттуда. В тех же маленьких городах – Антрацит, Дебальцево – проблема с врачами», – сказал он.

«Там очень маленькие заработные платы, которые дотируются оккупационными администрациями. Там же нет контроля – деньги завозятся наличкой, там есть большая коррупция, поэтому врачи уезжают, там лечить некому людей. И многие люди пожилого возраста приезжают сюда [на подконтрольную Украине территорию], чтобы получить в том числе специализированную медицинскую помощь. Это действительно проблема», – продолжил Лисянский.

По его словам, Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека настаивает на том, что на КПВВ на Донбассе должны появиться бригады «скорой помощи», которые могли бы оказывать квалифицированные медицинские услуги людям из неподконтрольных украинским властям территорий.

«Ведь это не только медицинская помощь гражданскому населению, это также важный момент реинтеграции, потому что люди, которые приходят с оккупированной территории, будут видеть, что есть государственная медицинская помощь, готовая помочь», – пояснил правозащитник.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV