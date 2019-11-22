В Северодонецке задержан сбытчик опасных психотропов (Фото)

В Северодонецке задержан сбытчик особо опасных психотропных веществ, торговавший наркотиками по схеме закладки тайников. Об этом сегодня, 22 ноября, на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

«Задержан 20-летний местный житель, который осуществлял сбыт особо опасного психотропного вещества PVP через Интернет с помощью Messenger Telegram бесконтактным путем тайников (так называемых "закладок"). У задержанного изъято 30 пакетов с психотропным веществом PVP массой почти 7,5 г», – сообщила она.

Фото: Facebook / Татьяна Погукай

По ее словам, данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 307 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

«Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет», – добавила Погукай.