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На Донетчине сбили велосипедиста

22.11.19 11:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Донетчине в результате ДТП пострадал велосипедист. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что вечером 21 ноября возле с. Котлино 59-летний водитель автомобиля совершил наезд на 51-летнего велосипедиста.

«Вчера вечером в дежурную часть Покровского отдела полиции поступило сообщение о том, что на автодороге возле с. Котлино Покровского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал мужчина. Выездом на место сотрудниками следственно-оперативной группы было установлено, что в темное время суток водитель автомобиля Фольксваген не заметил велосипедиста и совершил на него наезд», – сообщили в полиции.

Пострадавшего госпитализировали в травматологическое отделение горбольницы Покровска.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

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