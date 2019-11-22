На Луганщине депутата сельского совета подозревают в поддержке «ЛНР»

На Луганщине депутата сельского совета подозревают в содействии и организации «референдума» в поддержку «ЛНР» в 2014 году. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным ведомства, подозрение депутату одного из сельских советов Меловского района в совершении преступления по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) вручил исполняющий обязанности прокурора Луганщины.

«Гражданка Украины по предварительному сговору с другими лицами, в отношении которых отдельное уголовное производство, организовала и обеспечила проведение на территории населенного пункта так называемого "референдума" по поддержке "акта о государственной самостоятельности ЛНР". Указанное лицо, выполняя отведенную ей роль, выдавала местным жителям "бюллетени" для голосования, которые она получила от своих сообщников, и составляла список проголосовавших», – говорится в сообщении.

«В дальнейшем женщина передала заполненные "бюллетени" лицам, по предварительному сговору с которыми она действовала, для последующего создания так называемой "Луганской народной республики". Сейчас решается вопрос о применении к подозреваемой меры пресечения», – сообщили в прокуратуре.

Если вину женщины докажут, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.