На одном из блокпостов задержали участника НВФ «ЛНР» (Видео)

На Луганщине за участие в незаконных вооруженных формированиях (НВФ) «ЛНР» на одном из блокпостов задержали мужчину. Об этом сегодня, 22 ноября, на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

По ее словам, задержанный оказался 48-летним жителем неподконтрольного украинским властям г. Ровеньки, который по оперативным данным полиции в 2014 году принимал участие в НВФ «ЛНР».

«Мужчина, который приехал на подконтрольную украинской власти территорию для замены паспорта, рассказал правоохранителям, что действительно он в апреле 2014 года вошел в состав местной вооруженной группировки и вооруженный карабином некоторый промежуток времени участвовал в патрулировании пгт Ясиновский г. Ровеньки», – сообщила Погукай.

В настоящее время мужчина плодотворно сотрудничает со следователями, которые проводят досудебное следствие в рамках открытого по данному факту уголовного производства по статье 260 Уголовного кодекса Украины «Создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности».

Также Татьяна Погукай на своей странице в Facebook обнародовала видео признания задержанного: