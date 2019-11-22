Инициированный Герусом импорт электроэнергии из РФ остановит 75% шахт и большинство блоков АЭС, – Федерация работодателей ТЭК

Сохранение нынешних объемов импорта электроэнергии из РФ грозит остановкой 75% украинских угледобывающих предприятий и большинства атомных блоков. Об этом говорится в обращении «Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса Украины» к президенту, премьеру, секретарю СНБО и главе НКРЕКУ, сообщает Gazeta.ua.

«В течение октября-ноября 2019 года объемы импортируемой из Российской Федерации и Республики Беларусь электроэнергии составили более 3,3 млрд кВтч, что уже привело к вынужденной остановке некоторых украинских энергоблоков ТЭС. При условии сохранения таких тенденций, будут остановлены 75% угледобывающих предприятий Украины и большинство атомных блоков», – отмечается в обращении.

Авторы обращения также сообщают, что с начала года, остатки энергетического угля на складах обогатительных фабрик и государственных шахт выросли почти в три раза и на сегодня составляют 206 тыс. тонн, а теплоэлектростанции отказываются закупать украинский уголь. Кроме того, спровоцированное ростом импорта российского тока падение цен на рынке «на сутки вперед» делает производство электроэнергии на ТЭЦ и ТЭС убыточным.

«За счет открытия импорта электроэнергии, цена на рынке "на сутки вперед" в отдельные дни падает ниже одной грн/кВтч, что при рыночных ценах на уголь и природный газ делает производство электроэнергии на ТЭЦ и ТЭС убыточным», – отмечается в обращении.

Федерация работодателей ТЭК призвала представителей власти прекратить импорт электроэнергии из России и Беларуси, отметив, что в противном случае произойдет существенное сокращение сбыта отечественной электроэнергии, остановка работы угледобывающих предприятий и увольнения более 100 тыс. горняков и энергетиков.

Напомним, с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией «Юнайтед Энерджи». За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза – с 2,4 млн кВт-час до 4,5 млн кВтч в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза – до 12 млн кВт-ч / сут.

Ранее президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец сообщил, что импортеры российской электроэнергии демпингуют на украинском рынке, что убивает отечественную энергетику и грозит сорвать интеграцию в европейскую энергосистему. Он также отметил, что объем российской электроэнергии, поставляемый на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%.