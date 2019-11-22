В плену в РФ и аннексированном Крыму находятся 115 украинцев, – омбудсмен

В РФ и аннексированном Крыму находятся в плену 115 граждан Украины. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

Сегодня утром Денисова провела встречу с чрезвычайным и полномочным послом Федеративной Республики Германия в Украине Анкой Фельдгузен. В ходе встречи омбудсмен отметила важную роль Германии и лично Ангелы Меркель в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. «Подробно обсудили пути сотрудничества по освобождению 115 граждан Украины, находящихся в плену на территории РФ и временно оккупированного Крыма», – сообщила Денисова.

Стороны выразили надежду, что после встречи в Нормандском формате, где этот вопрос является приоритетным, процесс взаимного освобождения будет ускорен.

В ходе встречи поднимался еще ряд важных вопросов.