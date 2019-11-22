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В районе Петровского продолжается демонтаж фортификаций (Фото)

22.11.19 13:37
Пресс-центр штаба ООС
Пресс-центр штаба ООС

Продолжается демонтаж заявленных фортификаций в районе населенных пунктов Петровское-Богдановка (Волновахский р-н, Донецкая обл.). Об этом сегодня, 22 ноября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Как сообщил заместитель начальника Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области полковник Андрей Даник, к мероприятиям в буферной зоне привлечены 4 пиротехнических расчета в составе 21 человека личного состава и 8 единиц техники, а также одна инженерная группа в составе 9 человек личного состава и 5 единиц техники. «Нашими сотрудниками уже осуществлен полный демонтаж двух блиндажей», – отметил полковник.

Он добавил, что изъято и уничтожено установленным способом 3 единицы взрывоопасных предметов.

Напомним, ранее спасатели в Донецкой области начали демонтаж блиндажей возле Петровского.

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