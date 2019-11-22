В Покровске выявили нелегальную АЗС (Фото)

В Покровске (Донецкая обл.) установлен факт неправомерной деятельности передвижной автозаправки. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Реализация газа с помощью передвижной автомобильной газовой заправки осуществлялась без государственной регистрации, соответствующих разрешительных документов, лицензий и документов происхождения топливно-смазочных материалов.

В штабе также отметили, что оперативными сотрудниками Государственной фискальной службы описаны 4,2 тыс. куб. м газа, транспортное средство МАЗ (тягач), оборудование, 2 специализированных прицепа (платформы), газовые баллоны.

Всего описаны товарно-материальные ценности на сумму более 2,2 млн грн, из них товаров подакцизной группы – на сумму 557,5 тыс. грн.

По факту выявленного правонарушения составлен протокол. Административные материалы будут направлены в суд для решения вопроса по существу.