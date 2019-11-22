В ГПУ рассказали, как будут расследовать военные преступления на Донбассе

В Украине сейчас над принципами государственной политики защиты прав человека в условиях преодоления последствий вооруженного конфликта работают правоохранители, эксперты и правозащитники. Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка, передает пресс-служба ГПУ.

По его словам, создание в Генеральной прокуратуре Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, является важным и актуальным элементом в реализации концепции переходного правосудия.

«Логика проста: департамент станет аналитическим центром, штаб-квартирой, будет координировать деятельность органов правопорядка. Ведь документирование военных преступлений и привлечение виновных к ответственности – принципиальное для Генпрокуратуры направление», – заявил Рябошапка.

Во время заседания рабочей группы по реинтеграции временно неподконтрольных территорий, которое прошло в ГПУ 20 ноября, заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов отметил, что поскольку вооруженный конфликт продолжается с февраля 2014 года, возникла обоснованная и насущная необходимость в организации, систематизации и приоритетности такой работы в органах прокуратуры и органах правопорядка.

«Мы будем сотрудничать с общественными организациями в документировании военных преступлений, использовать в работе открытые источники информации и налаживать коммуникации с людьми, которые находятся на временно оккупированных территориях и в зоне ООС», – сказал Мамедов.

В ГПУ напомнили, что специальный департамент создан 21 октября этого года и включает в себя два управления: надзора и информационно-аналитической работы по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных на временно неподконтрольных территориях АР Крым и города Севастополя, и, соответственно, Донецкой и Луганской областей. К основным полномочиям департамента относится наработка единой методики расследования таких преступлений, осуществления процессуального руководства в наиболее сложных и резонансных уголовных производствах и взаимодействие с Международным уголовным судом.

Как сообщалось ранее, в Генеральной прокуратуре Украины обсудили наработанный пакет законодательных актов по правосудию переходного периода, который в ближайшее время подадут на рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому.