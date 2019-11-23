В прифронтовой Попасной восстанавливают дома, поврежденные обстрелами (Фото)

В прифронтовой Попасной (Луганская обл.) за деньги Норвежского совета по делам беженцев (NRC) сейчас восстанавливают 5 многоквартирных жилых домов, поврежденных в результате боевых действий на Донбассе.

Один из поврежденных двухэтажных домов был построен более 120 лет назад. Последние 5 лет крыша этого дома была разбита снарядом. «В 2014 году, в сентябре прилетела к нам в скверик бомба, сильно повредило нам крышу. Пять лет мы страдали – крыша протекала, посыпались сами балки, полопались, и шифер побитый», – вспоминает жительница дома Людмила Цехместрук.

«У нас текла крыша, и долго текла, а чтобы в квартиру не попало – посуду подставляли, чтоб в тазики текла вода, потом лазили и выливали их. Все было», – рассказала ее соседка Нина Жилякова.

Как сообщила начальник отдела непродовольственных товаров Норвежского совета по делам беженцев Елизавета Плетнева, в 2019 году организация реализовывает одно из новых направлений – перекрытие твердой кровли в многоквартирных домах. «Для перекрытия таких многоквартирных домов используется только безасбестовый шифер, который не вредит здоровью проживающих в нем жильцов и здоровью окружающих», – отметила она.

В одном из многоквартирных домов в Попасной уже завершают кровельные работы.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

За этот год на ремонт многоквартирных домов в прифронтовых районах Луганской и Донецкой областей Норвежский совет по делам беженцев потратил более 20 млн грн.

По словам начальника отдела «Укрытия» Норвежского совета по делам беженцев Михаила Кислинского, эта программа осуществляется в партнерстве с УВКБ ООН. «Проводится отбор – это дома, которые получили повреждения в результате боевых действий. Также учитываются критерии уязвимости. Люди, которые попадают в программу, те, кто не в состоянии своими силами восстановить это жилье», – сказал он.

«На конец года общее количество будет порядка чуть меньше тысячи частных домов», – добавил представитель Норвежского совета по делам беженцев.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»