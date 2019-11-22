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В 2020 году закупят 100% лекарств от тяжелых болезней, – глава МОЗ

22.11.19 14:24
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В 2020 году Министерство здравоохранения Украины закупит лекарства от большинства тяжелых болезней, которые покроют 100% потребностей пациентов. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 22 ноября, в ходе брифинга в Житомире заявила глава МОЗ Зоряна Скалецкая.

«В следующем году в бюджете 9 млрд 770 млн грн выделено на централизованную закупку лекарств. В предыдущие годы это были значительно меньшие суммы. В этом году это было 6,6 млрд грн», – сказала она.

По ее словам, такое увеличение финансирования даст возможность закупить лекарства от большинства тяжелых заболеваний. «Мы имеем сегодня возможность закупить 100% от потребности всех лекарственных средств. Это наш значительный шаг, чтобы увеличить доступность», – заявила Скалецкая.

Министр также сообщила, что программа «Доступные лекарства» будет в 2020 году расширена. «Финансово – в 2 раза увеличена сумма, а также с 1 апреля добавятся инсулины. В регионах существует нехватка денег для закупки инсулина. В следующем году этой проблемы не будет. Мы ее решаем путем включения [инсулина] в программу "Доступные лекарства"», – проинформировала глава МОЗ.

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