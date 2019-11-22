В «ДНР» мужчина жестоко избил бывшего мужа своей поклонницы

В одном из сел в неподконтрольном украинским властям Шахтерском районе Донецкой области 37-летний местный житель жестоко избил бывшего мужа своей поклонницы. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что 38-летний пострадавший был доставлен в лечебное учреждение с многочисленными травмами головы и тела. «Инцидент произошел поздно вечером по месту проживания бывшей жены потерпевшего. Мужчина пришел в гости к экс-супруге и распивал спиртные напитки вместе с ней и ее знакомым. Во время застолья между собутыльниками возник словесный конфликт на почве ревности, в ходе которого подозреваемый избил оппонента, причинив ему тяжкие телесные повреждения», – заявили в «полиции».

Мужчина задержан, ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет.