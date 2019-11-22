На Донетчине задержали мужчин, ограбивших национальную лотерею

Добропольские правоохранители задержали мужчин, напавших на заведение национальной лотереи. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что в конце сентября двое мужчин ворвались в помещение заведения и, угрожая ножом оператору и охраннику, завладели наличными.

«29 сентября в дежурную часть Добропольского отделения полиции поступило сообщение от работников национальной лотереи в пгт Новодонецкое о том, что двое мужчин, угрожая ножом, завладели деньгами в размере 4 тыс. грн», – рассказали в полиции.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий и отработки территории обслуживания оперативники установили, что к совершению преступления причастны двое жителей Доброполье, 18 и 27 лет. Ранее к уголовной ответственности они не привлекались.

Правонарушителям сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 «Разбой» Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.

Подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.