В «ЛНР»: В «мэрии» женщине отказались вызвать «скорую»

В «мэрии» неподконтрольной украинским властям Голубовки (до переименования – Кировск, Луганская обл.) женщине отказались вызвать «скорую». Об этом сегодня, 22 ноября, сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры ЛНР».

«В прокуратуру города Кировска поступило обращение от гр. Н. по факту отказа в вызове скорой медицинской помощи работником отдела диспетчерской службы администрации г. Кировска», – говорится в сообщении.

«21.08.2019 примерно в 23:00 гражданка Н. подошла к парадному входу администрации г. Кировска и обратилась с просьбой вызвать скорую медицинскую помощь в связи с резким ухудшением состояния здоровья, однако ей без объяснения причин было отказано. По результатам проведенной проверки в адрес администрации г. Кировска внесен документ прокурорского реагирования – представление. По результатам рассмотрения документа прокурорского реагирования, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», – заявили в «генпрокуратуре».