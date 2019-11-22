В Донецке обсуждают сброс канализации в водоем (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке городская канализация сбрасывается в водоем, откуда попадает в реку Кальмиус. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

«Буденновский район Донецка, вблизи поселка Тепличный. 4-е сутки идет сброс городского коллектора канализации прям в водоем Богодуховский, что течет прямиком в реку Кальмиус… Буденновский исполком – разводят руками, мол, нет денег на ремонт. Обращался к главе, ответили, что у них все под контролем! Другими словами, канализация со всего города "законным образом" под контролем властей регулярно течет прямиком в Азовское море», – пишет автор поста.

Его поддерживают и иные дончане: