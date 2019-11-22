В Донецке обсуждают сброс канализации в водоем (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке городская канализация сбрасывается в водоем, откуда попадает в реку Кальмиус. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
«Буденновский район Донецка, вблизи поселка Тепличный. 4-е сутки идет сброс городского коллектора канализации прям в водоем Богодуховский, что течет прямиком в реку Кальмиус… Буденновский исполком – разводят руками, мол, нет денег на ремонт. Обращался к главе, ответили, что у них все под контролем! Другими словами, канализация со всего города "законным образом" под контролем властей регулярно течет прямиком в Азовское море», – пишет автор поста.
Его поддерживают и иные дончане:
- Андрей В.: «Беда даже не в том, где это, вся суть того, что всем пофиг»;
- Андрей Н.: «По-моему, у нас все на авось. Мор начнется, тогда отремонтируют. Или ждем первых трехногих жителей»;
- Ярослав: «Да практически во все водоемы идет сброс»;
- Игорь: «Подохнет весь толстолоб в водохранилище».