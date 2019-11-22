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Ситуация в пунктах пропуска днем 22 ноября

22.11.19 14:39
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 22 ноября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

  • Polina: «12:33. На "Каргилле" основная до моста»;
  • Polina: «13:07. Движение 3 машины каждые 20 минут».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • Олег: «10:46. Еленовка в Мариуполь. 40-50 авто. Движения практически нет. Из конца очереди льготу не видно. Но похоже льготы мало»;
  • Victoria: «12:25. Еленовка в Мариуполь около 70 машин»;
  • «Кот»: «13:27. Еленовка в Мариуполь машин 80-90. Протяжка на 6 машин каждые 10-15 минут, последняя машин на 10».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

  • Victoria: «14:02. Гнутово на выезд в Украину 25 авто»;
  • Андрей: «14:27. Октябрь В Мариуполь до камышей. Машин 60-70. И еще льгота машин 25».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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