У Зеленского сообщили, когда примут закон о рынке земли и проведут референдум

Верховная Рада Украины проголосует за законопроект о рынке земли во втором чтении до конца этого года, а с датой референдума определятся в начале следующего года. Об этом в интервью изданию «Новое время» рассказал глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

По его словам, рассмотрение земельной реформы с запуском рынка сельхозземли зависит от скорости работы агропромышленного комитета парламента, заключение которого должно попасть в зал к депутатам в декабре.

«В зависимости от того, как комитет успеет внести все правки. 2-го, либо с 16 декабря. Есть такой план. Будем смотреть», – сказал Корниенко.

Он также сообщил, что с датой проведения референдума о разрешении иностранцам покупать землю в Украине, власть еще не определилась. «Сначала надо принять пакет законов о народовластии. Потому – примерно январь-февраль следующего года. Тогда запланируем», – прогнозирует нардеп.

Ранее спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, комментируя принятие в первом чтении законопроекта о рынке земли, заявил, что выносить вопрос продажи земли в Украине иностранным гражданам на всеукраинский референдум пока не актуально.