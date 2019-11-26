В «Л-ДНР» не знают, что делать с проукраинскими настроениями, – правозащитник

В «Л-ДНР» не знают, что делать с проукраинскими настроениями, поэтому идут на крайние меры в виде арестов даже за лайки в соцсетях. Об этом рассказал представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

«Настроения на подконтрольной территории Донбасса и на оккупированной ее части абсолютно разные. Давайте прагматично: 5 лет тотальная пропаганда, 5 лет "гимн Л-ДНР" в школах, российское телевидение, проекты по милитаризации, по политизации детей, выведена украинская гривна – российская валюта там, товары украинские ограничены, российским и белорусским отдается приоритет с точки зрения завоза. Качество не сравнить – украинские товары лучше, это сами жители говорят, но количества российского и белорусского намного больше. Естественно, такая пропаганда дает негативные плоды для Украины», – отметил он.

«Но положительное в том, что все равно проукраинские настроения на оккупированной части Донбасса есть. Если бы их не было, мы бы не слышали бы об арестах проукраински настроенных граждан. Мы знаем, что оккупационная администрация не понимает, что еще надо сделать, чтобы люди на оккупированной части не поддерживали Украину. Они уже все что угодно перепробовали – и пропаганда, и "гимны" включают, а люди все равно, к примеру, лайкают проукраинские новости. И они не понимают, они идут на такие крайние меры – сразу сажают. Это говорит о том, что проукраинская поддержка на оккупированных территориях есть», – рассказал Лисянский.

Правозащитник также сообщил, что в «Л-ДНР» заставляют людей идти воевать и вступать в ряды «народной милиции», лишая их рабочих мест.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV