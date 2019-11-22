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Произошла авария: Часть Донецка осталась без Интернета

22.11.19 16:37
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На временно неподконтрольной украинскому правительству части Донецкой области произошла авария на линии связи. Жители могут испытывать сложности с доступом к сети Интернет. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщает местный телеком-оператор Мatrix.

«Магистральный оператор телекоммуникаций сообщил об аварии на линии связи. По этой причине у всех городских операторов могу наблюдаться неполадки в работе услуг, возможны ухудшения пинга и снижения скорости передачи данных», – говорится в сообщении.

При этом уточняется, что причины и сроки устранения аварии уточняются.

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