В «ЛНР» продлили срок «регистрации» транспорта до 31 марта. Соответствующее «постановление» опубликовано сегодня, 22 ноября, на местных интернет-ресурсах.

В «республике» 13 февраля 2018 года обязали физических лиц, эксплуатирующих транспортные средства с украинской регистрацией, пройти «госрегистрацию» в «ЛНР» до 31 декабря 2019 года.

Сегодня были внесены изменения в «нормативные акты» «с целью продления срока регистрации автотранспортных средств».

«Срок прохождения регистрации продлен до 31 марта 2020 года», – уверяют в «ЛНР».

Напомним, в «ДНР» 1 августа 2018 года истек срок, когда все автомобили должны были быть зарегистрированы – получены «республиканские» документы и «госномера». В противном случае сумма штрафа составляет от 340 до 510 руб. (140-210 грн по местному курсу валют), а транспортное средство временно задерживается и доставляется на специальную площадку, размещение на которой также платное. Суммарно стоимость эвакуатора и штрафстоянки обходится от 4 тыс. руб. (1 725 грн) и выше. Жители Донецка в соцсетях делятся фото, как эвакуаторы увозят автомобили с украинскими номерами.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» в отдельном случае автомобилистам разрешили ездить с украинскими номерными знаками – когда автомобиль направляется для пересечения линии разграничения для выезда на подконтрольную Украине территорию.

Ранее сообщалось, что 24 мая «народный совет ДНР» принял «закон», обязывающий владельцев страховать свои транспортные средства.