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Жители Волновахи и еще двух населенных пунктов останутся без воды

22.11.19 16:57
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Донецкой области жителям Волновахи и еще двух населенных пунктов 25 ноября прекратят подачу воды в связи с ремонтными работами из-за аварии на водоводе Великоанадольский фильтровальной станции. Об этом сегодня, 22 ноября. сообщает пресс-служба Волновахской районной государственной администрации со ссылкой на информацию Волновахского ПУВКХ Коммунальное предприятие «Компания "Вода Донбасса"».

«В связи с аварией на водоводе Великоанадольской фильтровальной станции 25.11.2019 до окончания работ будет прекращена подача воды в г. Волноваха, с. Ближнее, с. Стретенка.

Отмечается, что 26 и 27 ноября 2019 года вода будет подаваться из резервуаров с 7:00 до 10:00.

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