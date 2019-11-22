Самый высокий тариф в стране: В Лисичанске хотят повысить стоимость отопления более, чем на треть (Видео)

В Лисичанске (Луганская обл.) планируют повысить стоимость тепла на треть уже в следующем году. Таким образом, в городе будет самая высокая в стране цена на тепло.

Сейчас жители Лисичанска платят почти 2 тыс. грн за отопление небольшой 2-комнатной квартиры. По словам местной жительницы, Нины, в холода она собирает деньги на «коммуналку».

«Представляете, 1 800 грн я должна заплатить только за услуги теплосети, если без субсидии. А еще плюс вода, газ, мусор, ЖЭК», – сетует Нина.

Тепловики с начала следующего года хотят повысить тариф на треть, до 2 тыс. 443 грн за ГКал. Соответствующий проект решения уже опубликовали на сайте. Большинство горожан этим шокированы.

«Я считаю, что поднимать – это беспередел, ждем что будет опускаться цена. Отказаться платить, – это значит потерять субсидии. Замкнутый круг», – говорит горожанка Людмила.

По мнению жителей, люди и так еле-еле сводили «концы с концами». По возможности каждый будет платить сколько сможет и будут платить меньше.

Как утверждает директор «Лисичансктеплосети» Андрей Панаит, стоимость отопления обоснованна.

«Из всей Луганской области тарифы у тепловиков проверил только в Лисичанске, госаудитслужба, ни одного отклонения от тех затрат которые заложены в действующем тарифе не обнаружено. Там только стоимость газа, электроэнергии, зарплата, ГСМ, аммортизация», – заявил Андрей Панаит.

Однако, решение будет за городским советом. Как отметил мэр Лисичанска Сергей Шилин, новую цену принимать нельзя. «Я считаю, любое повышение тарифов сегодня неприемлемо, потому что люди не получают зарплату месяцами, нужно подходить с этой точки зрения разумно, и понимать специфику коммунальных услуг, и, естественно, платежеспообность наших жителей», – подчеркнул мэр города.

В то же время, горожане, которые успели перейти на индивидуальное отопление, платят вдвое меньше, чем раньше. «У меня сейчас порядка 600 грн выходит. Просто не хотел ни от кого зависеть, я имею ввиду, от теплосети. Я думаю газ у нас будет всегда», – рассказывает местный житель Александр.

Если новый тариф примут, то стоимость отопления в Лисичанске побьет нынешний рекорд города Смелы, что на Черкасщине. Сейчас за ГКал там просят почти 2 400 грн.

Следует напомнить, что Кабинет министров Украины отменил предельные тарифы на горячую воду и отопление.

Источник: ТК «Донбасс»