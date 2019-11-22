Украина вошла в число лидеров в мире по количеству жертв от мин

Украина входит в список стран с самым высоким количеством жертв и пострадавших от мин. В течение 2018 года в Украине от наземных мин и взрывных устройств погибло или получило ранения 325 человек. Такие данные содержатся в докладе «Landmine Monitor 2019», которую представила в Мюнхене международная неправительственная организация Handicap International, передает DW.COM.

Украина оказалась на пятом месте в мире в рейтинге стран с самым высоким количеством жертв от этой разновидности боеприпасов. На первом месте в этом списке оказался Афганистан, где было зафиксировано 2 234 жертв разрывов мин и взрывных устройств. Далее следуют Сирия, Йемен и Мьянма.

Всего в течение 2018 года в мире от мин и взрывных устройств погибли или получили ранения 6 897 человек. Большинство жертв – мирные жители, из которых более половины – дети. Статистика охватывает только официально зарегистрированные и подтвержденные случаи смерти или увечья от мин и аналогичных взрывных устройств.

В докладе отмечается, что количество жертв в результате взрывов мин и взрывных устройств уже четвертый год подряд остается крайне высоким, несмотря на действие Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин.

Больше ухудшают статистику погибших и раненых именно «вооруженные конфликты и масштабное насилие» в Украине, Ливии, Афганистане, Йемене, Сирии, Нигерии и Мьянме и ряде других стран.

В обнародованном докладе отмечается, что в Украине площадь заминированных территорий оценивается примерно в семь тысяч квадратных километров. Впрочем, это лишь приблизительные подсчеты, поэтому настоящий показатель заминированной площади может отличаться от этих оценок.

Ситуацию с разминированием осложняет тот факт, что некоторые части украинской территории остаются недоступными для правительственных сил и украинской власти.

В Украине большинство из взрывных устройств, на которых пострадали люди, были так называемые «растяжки», то есть ловушки с применением ручных гранат для поражения живой силы.