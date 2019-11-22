В ЕС ожидают от Украины усиления соцподдержки людей, пострадавших от войны на Донбассе

В Европейском Союзе (ЕС) ожидают от властей Украины дополнительных шагов, которые бы облегчили положение людей, пострадавших от военного конфликта на Донбассе. Об этом заявил глава отдела по отношениям со странами «Восточного партнерства» внешнеполитической службы ЕС Ричард Тиббельс на заседании делегации Европарламента по ассоциации с Украиной, которое состоялось в Брюсселе (Бельгия), передает «Deutsche Welle».

Так, по словам Тиббельса, в Брюсселе видят, что нарушения прекращения огня на Донбассе продолжаются. Однако, в ЕС указывают на «обнадеживающие» сигналы: обмен пленными в сентябре, разведение сил, разминирование, а также завершение 20 ноября строительства моста через реку Северский Донец в Станице Луганской (Луганская обл.). «Это были смелые шаги украинской стороны», – отметил чиновник внешнеполитической службы ЕС.

В то же время, в ЕС ожидают от украинской власти новых шагов в контексте «инклюзивного» подхода к гражданам Украины на территории ОРДЛО*, который задекларировал президент страны Владимир Зеленский.

«Мы думаем, что еще есть вещи, которые Украина может сделать. А именно, усилить поддержку (людей. – ред.) в социальных вопросах, таких как выплата пенсий гражданам на неподконтрольных правительству территориях и избирательные права внутренне перемещенных лиц», – заявил Тиббельс.

По его словам, Украина недавно пообещала Евросоюзу принять закон об избирательных правах переселенцев до конца года.

Тиббельс добавил, что в Брюсселе с надеждой ожидают тот день, «когда имплементация Минска будет завершена, и ЕС будет готов играть ведущую роль в восстановлении Донбасса».

* Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей.