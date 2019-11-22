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В Донецке на ходу загорелся автобус (Фото)

22.11.19 16:12
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке сегодня, 22 ноября, во время движения загорелся автобус. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как рассказывают дончане, инцидент произошел днем: на ходу загорелся автобус, следующий по маршруту № 20.

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