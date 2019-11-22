В Донецке на ходу загорелся автобус (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке сегодня, 22 ноября, во время движения загорелся автобус. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Как рассказывают дончане, инцидент произошел днем: на ходу загорелся автобус, следующий по маршруту № 20.
В неподконтрольном украинским властям Донецке сегодня, 22 ноября, во время движения загорелся автобус. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Как рассказывают дончане, инцидент произошел днем: на ходу загорелся автобус, следующий по маршруту № 20.
Площадь заминированных территорий в Украине оценивается в более семь тысяч квадратных километров.
Всего за 25 лет сотрудничества украинские участники получили финансирование более 10 млн евро.
Когда устранят – неизвестно.
В том числе в зоне ООС.
В рамках проекта «Ринат Ахметов – детям. Здоровое сердце».
Инцидент произошел сегодня днем.
Соответствующее «постановление» опубликовано сегодня, 22 ноября.
Фонд Рината Ахметова продолжает цикл публикаций о судьбах участников проекта «Ринат Ахметов – поможем. Истории мирных».
Комментарий главы правящей партии.
Канализационные стоки попадают в реку Кальмиус.
И получил травмы.