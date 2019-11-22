В Донецке на ходу загорелся автобус (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке сегодня, 22 ноября, во время движения загорелся автобус. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как рассказывают дончане, инцидент произошел днем: на ходу загорелся автобус, следующий по маршруту № 20.