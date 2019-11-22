На Донетчине ребенок попал под колеса авто

В Константиновке (Донецкая обл.) под колесами легкового автомобиля оказался 10-летний мальчик, который перебегал проезжую часть. Происшествие произошло 21 ноября. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 21 ноября, около 15.30 в г. Константиновка. 59-летний водитель автомобиля "Пежо" совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. Мальчик получил телесные повреждения (ушибы, растяжение связок). На месте работала группа реагирования и следователи Константиновского отделения полиции. Установлено, что пятиклассник перебегал дорогу к своему дому от лесополосы, где был со своими родителями», – рассказали в полиции.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Продолжается досудебное расследование.