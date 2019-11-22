Украина против России: В Гааге ожидается первое решение арбитража после слушаний

Сегодня, 22 ноября, арбитражный суд по делу Украины против России о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей Конвенции ООН по морскому праву примет первое решение по правилам процедуры своей деятельности с учетом вчерашних слушаний. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает «Укринформ».

По ее словам, Арбитраж утвердит правила своей работы, определит название дела и основы транспарентности, а именно возможность доступа широкой общественности к материалам дела, а также возможность трансляции слушаний в режиме онлайн.

«Мы настаиваем на том, что дело является срочным, так как несмотря на то, что в сентябре РФ освободила наших моряков, уголовные дела против них продолжаются. То есть, она и дальше продолжает отрицать иммунитет украинских моряков. Три дня назад – почти через год после того, как 25 ноября 2018 года они были захвачены – РФ освободила наши корабли, изъяв из них оружие, коммуникационное оборудование и документы. Таким образом, РФ продолжает нарушать Приказ Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года и Конвенцию ООН по морскому праву. Суд должен положить конец этим нарушениям. Следовательно, Украина требует окончательного, обязательного решения о признании РФ виновной в нарушении ряда статей Конвенции», – отметила Зеркаль.

По ее словам, РФ пытается сделать слушания закрытыми.

«Несмотря на то, что предметом дела является один простой вопрос – вопиющее нарушение РФ фундаментального принципа международного морского права – абсолютного иммунитета военных судов и членов их экипажей, РФ пытается завоевать столько же времени для рассмотрения этого дела, как и в деле о нарушении прав прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе. Кроме того, Россия стремится сделать слушания максимально закрытыми», – отметила она.

Как сообщалось ранее, в Гааге 21 ноября начались первые процессуальные слушания арбитражного производства Арбитражного трибунала, сформированного в соответствии с приложением VII Конвенции ООН по морскому праву.

Напомним, в ноябре 2018 года вместе с украинскими военными судами Россия захватила в плен 22 моряка и 2 работников СБУ, которые находились на борту. Украинские военнопленные вернулись на Родину 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украины и РФ удерживаемых лиц.