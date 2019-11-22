Мечтаю увидеть внучку взрослой: История жительницы Мариуполя

Фонд Рината Ахметова продолжает цикл публикаций о судьбах участников проекта «Ринат Ахметов – поможем. Истории мирных». Героиня этой истории – Валентина Кунина из Мариуполя. В одночасье в ее жизнь пришли боль потери и скорбь. Об этом сообщает пресс-служба Фонда

«Жили хорошо. Сын женился на девушке Марине. Вскоре на свет появилась внучка Аня», – вспоминает женщина.

Все разрушил страшный для семьи Куниных январский день 2015 года.

«Я была на работе, когда начался обстрел города. Было что-то невообразимое, и помню только, как пыталась спрятаться. Потом побежала домой. Увидела, что в нашу квартиру прилетела мина. Осколками убило невестку. Она лежала в крови на полу. Рядом лежала ее дочь Аня, моя внучка, с осколком в голове. Ее спасли в реанимации. Но она до сих пор прячется при громких звуках в кладовку и часто плачет за мамой», – говорит Валентина Кунина.

Валентина заменила девочке убитую маму. Теперь только забота о внучке помогает хранить веру в завтрашний день.

«Мечтаю увидеть, как Аня вырастет», – признается Валентина Кунина.