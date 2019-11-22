В Славянске детей учили противодействовать насилию и буллингу

Воспитанники проекта «Пространство поддержки» в Славянске (Донецкая обл.) приняли участие вместе с учениками общеобразовательных школ города, детьми из малообеспеченных семей и участниками разговорного клуба «Окно в Америку» в тренинге по противодействию насилию и буллингу от проекта Access Alumni, сообщает Caritas Краматорск.

Дети выполняли упражнения, которые помогают остановить буллинг и агрессию, создали флэш-карты для соседей и друзей, которые помогут ознакомить их с тем, куда надо обращаться за помощью в случаях агрессии в семье, школе и тому подобное.

На тренинге присутствовал элемент English Language Fellow Jean Jacques. Дети общались на английском и украинском языках, участники проекта Access Alumni практиковали навыки перевода.