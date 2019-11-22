В Мирнограде бойцовские собаки покусали ребенка

В Мирнограде (Донецкая обл.) две бойцовские собаки покусали 15-летнего подростка. Об этом сообщается на странице «Типичный Мирноград» в Faceboоk.

«Вечером 20 ноября 15-летний мальчик возвращался домой через центр нашего города, где ему на встречу шел пьяный мужчина с женщиной, у которых были две бойцовские собаки без поводков и намордников. Собаки сразу набросилась на парня и начали его кусать. Пьяные владельцы забрали своих собак через несколько минут и скрылись с места трагедии, не вызвав даже скорой помощи для мальчика», – говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавший парень находится в Центральной городской больнице, где будет проходить реабилитационный курс лечения минимум две недели.

Также сообщается, что наряд полиции был вызван на место события. Но писать заявление пострадавший отказался, отметив, что не имеет претензий.