Фонд Рината Ахметова помог маленькой Саше из Мариуполя

Фонд Рината Ахметова в рамках проекта «Ринат Ахметов – детям. Здоровое сердце» помог маленькой Саше из Мариуполя. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщает пресс-служба Фонда.

Евгения Лоза из Мариуполя мечтала о дочке. 9 месяцев она представляла, как будет качать на руках свою малышку. Покупала крохотные пижамки и вязала носочки. Беременность протекала хорошо, ничто не предвещало беды. Но когда начались роды, происходило что-то непонятное.

«В родильном зале врачи постоянно о чем-то перешептывались, устраивали за дверями какие-то совещания, и я очень нервничала», – говорит Евгения Сергеевна.

Женщина родила дочь, но врачи не спешили выписывать счастливую маму и Сашеньку – так назвали девочку. Только через полторы недели сообщили: у ребенка порок сердца.

«Я очень расстроилась, плакала, потому что понимала: не могу оплатить для дочки операцию», – рассказывает Евгения.

Саша росла со множеством ограничений. Ей нельзя было долго гулять. Из-за слабого иммунитета маме приходилось ограничивать ее общение с другими детьми. А еще девочка очень быстро уставала – из-за этого даже не ходила в детский сад. Когда Саше было уже четыре года, Евгения узнала о проекте «Ринат Ахметов – детям. Здоровое сердце» и отправила в Фонд необходимые документы. Недавно вместе с дочкой они приехали в Киев. Кардиохирург Национального института сердечнососудистой хирургии имени Н. М. Амосова Игорь Дитковский установил девочке имплант, благодаря которому уже через полгода ее сердце будет полностью здоровым.

«Со дня операции прошел месяц, но Сашу уже не узнать. Она и гуляет, и бегает без устали, и со сверстницами общается спокойно. Иммунитет вырос, энергия бьет ключом! Спасибо Ринату Леонидовичу, что совершил для моей доченьки это чудо», – говорит Евгения Лоза.

Фонд Рината Ахметова помогает детям с диагнозом «порок сердца» с 2013 года. Для системной борьбы с недугом в 2017 году начал работать проект «Здоровое сердце». В его рамках проводятся коррекционные операции по установке импланта-окклюдера. На сегодняшний день детям проведено 115 операций.

Как получить помощь по проекту. «Ринат Ахметов – детям. Здоровое сердце» – это помощь в проведении операций по установке окклюдера детям от 0 до 18 лет с врожденным пороком сердца с регистрацией в Донецкой и Луганской областях из малообеспеченных и социально незащищенных семей.

Подробную информацию можно узнать на горячей линии Фонда 0800 509 001.